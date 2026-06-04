colleferro indebita percezione di bonus ministeriali per diciottenni denunciati il titolare di una libreria e un intermediario sanzionati gli studenti

Notizia in breve

A Colleferro, i Finanzieri hanno denunciato il titolare di una libreria e un intermediario per aver percepito indebitamente bonus ministeriali destinati a diciottenni. Sono stati inoltre sanzionati alcuni studenti coinvolti nella frode. L’indagine ha accertato che i bonus sono stati richiesti e ottenuti senza rispettare le modalità previste, con la collaborazione di un intermediario che ha facilitato le pratiche fraudolente.