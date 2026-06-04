Microsoft e Mayo Clinic hanno annunciato la creazione di un’IA dedicata alla sanità. La tecnologia utilizza dati clinici per supportare diagnosi e trattamenti. La collaborazione mira a sviluppare strumenti più efficaci per i professionisti medici. La nuova intelligenza artificiale sarà integrata nei sistemi esistenti, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai pazienti. L’annuncio è stato fatto tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli tecnici pubblicati.

La big tech Microsoft e il centro medico accademico statunitense Mayo Clinic hanno collaborato per realizzare una nuova intelligenza artificiale. Questa, tuttavia, si distanzia dalle altre discusse fino a oggi per l’impiego specifico per cui è nata. L’IA, infatti, si inserisce nel settore della sanità. Il suo obiettivo è quello di offrire un supporto attivo non solo ai medici, ma anche agli stessi cittadini. IA per la gestione della sanità: come funziona il modello?. Il sito ufficiale di Mayo Clinic spiega che l’IA andrà a fondere le conoscenze mediche del centro medico con le capacità di Microsoft. Il primo ovviamente andrà a conferire al modello dati sanitari anonimi e competenze nella cura dei pazienti; il secondo, invece, offrirà la propria esperienza nel settore dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Collaborazione tra Microsoft e Mayo Clinic: nuova IA destinata alla sanità

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