Sanità neurologo Barbanti | ‘collaborazione tra specialisti decisiva contro l’emicrania’

Un neurologo ha sottolineato l'importanza di una collaborazione tra medici di base e specialisti per trattare l'emicrania. Secondo lui, un percorso integrato può portare benefici concreti nella gestione della condizione. La comunicazione tra i professionisti permette di ottimizzare le cure e migliorare la qualità di vita dei pazienti. La cooperazione tra diverse figure sanitarie viene vista come un elemento chiave nel trattamento di questa patologia.

"I vantaggi di un percorso integrato tra medico di medicina generale e specialisti nella gestione dell'emicrania sono molteplici. In primo luogo, è fondamentale superare l'idea che si tratti di un disturbo banale: l'emicrania è una vera e propria malattia, oggi anche ben trattabile e, nella maggior parte dei casi, gestibile con terapie efficaci e senza effetti collaterali". Lo ha detto il neurologo Piero Barbanti, direttore Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore - Irccs San Raffaele di Roma e presidente dell'Associazione italiana per la lotta contro le cefalee (Aic), intervenuto all'evento istituzionale “Qui, per la salute di ogni Donna” promosso da Organon Italia a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sanità, neurologo Barbanti: collaborazione tra specialisti decisiva contro lemicrania

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