Un nuovo modello di intelligenza artificiale chiamato REDMOD, sviluppato da ricercatori statunitensi, permette di individuare il tumore al pancreas nelle TAC addominali di routine fino a tre anni prima della diagnosi ufficiale. Questo sistema ha mostrato di rilevare la malattia in oltre il 70% dei casi analizzati, offrendo potenzialmente un margine di tempo più ampio per interventi tempestivi. La tecnologia è stata presentata presso la Mayo Clinic.

Il modello identifica i segnali precoci della malattia prima che i tumori siano visibili, e cioè quando un trattamento curativo potrebbe essere ancora possibile. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Gut, rappresentano una pietra miliare nella ricerca pluriennale della Mayo Clinic volta a consentire una diagnosi precoce di uno dei tumori più letali. Come agisce l'Intelligenza Artificiale REDMOD Lo studio convalida questo modello di intelligenza artificiale di nuova generazione utilizzando dati e flussi di lavoro che rispecchiano la pratica clinica, tra cui scansioni TC provenienti da diverse istituzioni, sistemi di imaging e protocolli.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tumore al pancreas, sviluppato un modello di Intelligenza Artificiale che è in grado di rilevarlo tre anni prima dell'effettiva diagnosi. La svolta alla Mayo Clinic

Diagnosi Precoce Tumore Pancreas: L'AI di Nature 2024 supera i medici #shorts

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