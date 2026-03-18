Coldiretti solidarietà al mercato coperto di campagna amica | al via l’iniziativa con Vestri cioccolato e Uildm Arezzo

Questa mattina al Mercato Coperto di Campagna Amica si sono presentate le nuove iniziative solidali promosse da Coldiretti, con il coinvolgimento di Vestri Cioccolato e della sezione aretina della UILDM. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutte le organizzazioni, che hanno illustrato i progetti a supporto del mercato e delle persone con disabilità. La collaborazione tra le tre realtà mira a sostenere il territorio e le sue esigenze.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Sono state presentate questa mattina, a l Mercato Coperto di Campagna Amica, le iniziative solidali nate dalla collaborazione tra Campagna Amica, Vestri Cioccolato e la sezione aretina della UILDM. All’incontro hanno preso parte il Presidente dell’Agrimercato Leonardo Belperio, l’imprenditore Danielo Vestri e la Presidente della UILDM di Arezzo, Adriana Grotto. L’iniziativa permetterà ai cittadini e ai consumatori di sostenere concretamente le attività della UILDM: fino a Pasqua, nei giorni di apertura del mercato, sarà possibile acquistare uova d i cioccolato fondente ed al latte con un contributo minimo di 12 euro.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coldiretti, solidarietà al mercato coperto di campagna amica: al via l’iniziativa con Vestri cioccolato e Uildm Arezzo Articoli correlati Al mercato coperto Campagna Amica inaugurato il defibrillatoreArezzo, 13 marzo 2026 – Un passo concreto per rafforzare la sicurezza e diffondere la cultura del primo soccorso. Un defibrillatore al mercato coperto di Campagna Amica, parte anche il corso BlsdFormazione e prevenzione al centro dell’iniziativa realizzata con OPI Arezzo e Centro di Formazione Etrusco. Contenuti utili per approfondire Uildm Arezzo Temi più discussi: Solidarietà al Mercato Coperto di Campagna Amica: torna l'iniziativa con Vestri i Uildm; Coldiretti, Uildm e Vestri Cioccolato insieme per solidarietà; Vestri e Coldiretti, uova di solidarietà; Operazione Bufo Bufo 2026, a San Fabiano nati i primi girini. Vestri e Coldiretti, uova di solidarietàTorna in prossimità della Pasqua l’iniziativa al Mercato Coperto di Coldiretti dove sarà possibile acquistare sia uova di cioccolato Vestri, il cui contributo andrà alla Uildm, e partecipare alla ... teletruria.it Al mercato coperto Campagna Amica inaugurato il defibrillatoreColdiretti Arezzo con Opi promuovono il primo corso blsd ... msn.com ArezzoTv. . Solidarietà al Mercato Coperto di Campagna Amica: torna l'iniziativa con Vestri i Uildm - facebook.com facebook