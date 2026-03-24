Salute | 26 e 27 marzo al Gemelli di Roma il mercato Campagna amica di Coldiretti

Il 26 e 27 marzo, presso il policlinico Gemelli di Roma, si terranno le lezioni pratiche sul tema della salute e della corretta alimentazione. L'evento si svolgerà dalle 8 alle 16 e prevede la presenza del mercato “Campagna amica” organizzato da Coldiretti. I partecipanti potranno assistere a dimostrazioni e approfondimenti legati ai principi di un’alimentazione equilibrata.

Il 26 e 27 marzo, dalle 8 alle 16, si svolgeranno nuovamente le lezioni pratiche dedicate alla salute e alla corretta alimentazione presso il policlinico Gemelli. Questo evento è organizzato in collaborazione con il mercato contadino promosso da Coldiretti e dalla fondazione Campagna Amica, insieme alla fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma e alla fondazione Aletheia. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa della Coldiretti. Un Iniziativa Innovativa nel Settore Sanitario. “Si tratta del primo caso di farmers market avviato all’interno di un ospedale italiano, simbolo di un modello di consumo sano e sostenibile che promuove prodotti agricoli italiani freschi e tracciabili, contro la diffusione dei cibi ultra-formulati – si legge nella nota -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Salute: 26 e 27 marzo al Gemelli di Roma il mercato “Campagna amica” di Coldiretti Articoli correlati Coldiretti, solidarietà al mercato coperto di campagna amica: al via l’iniziativa con Vestri cioccolato e Uildm ArezzoArezzo, 7 marzo 2026 – Sono state presentate questa mattina, al Mercato Coperto di Campagna Amica, le iniziative solidali nate dalla collaborazione... Un defibrillatore al mercato coperto di Campagna Amica, parte anche il corso BlsdFormazione e prevenzione al centro dell’iniziativa realizzata con OPI Arezzo e Centro di Formazione Etrusco.