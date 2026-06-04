Codogno il Pd contro… Enrico Ruggeri

Durante la Notte Bianca, un evento che si ripete in molte località italiane, si è verificato un episodio che ha coinvolto il cantante Enrico Ruggeri. Alcuni partecipanti hanno espresso dissenso nei suoi confronti, portando a un confronto acceso. La scena si è svolta davanti a numerosi presenti, con momenti di tensione tra il pubblico e l’artista. La situazione è rimasta sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Roma, 4 giu – Notte Bianca. Un evento classico, una tradizione di numerosissimi paesi e cittadine della bassa Pianura Padana, un’occasione di raccoglimento da parte di una comunità: un evento che nel comune di Codogno, l’amministrazione ha scelto di celebrare invitando un nome di spessore, Enrico Ruggeri. Quella che sembrerebbe quasi una non-notizia, una normale festa di paese nel Basso Lodigiano, è diventata però un caso locale. Ruggeri il “novax”. Il tutto è nato dalle dichiarazioni che Enrico Ruggeri, notissimo cantante milanese conosciuto per avere spesso posizioni contro corrente, ha rilasciato in passato in merito alla gestione della campagna vaccinale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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