Codogno il Pd contro… Enrico Ruggeri
Durante la Notte Bianca, un evento che si ripete in molte località italiane, si è verificato un episodio che ha coinvolto il cantante Enrico Ruggeri. Alcuni partecipanti hanno espresso dissenso nei suoi confronti, portando a un confronto acceso. La scena si è svolta davanti a numerosi presenti, con momenti di tensione tra il pubblico e l’artista. La situazione è rimasta sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.
Roma, 4 giu – Notte Bianca. Un evento classico, una tradizione di numerosissimi paesi e cittadine della bassa Pianura Padana, un’occasione di raccoglimento da parte di una comunità: un evento che nel comune di Codogno, l’amministrazione ha scelto di celebrare invitando un nome di spessore, Enrico Ruggeri. Quella che sembrerebbe quasi una non-notizia, una normale festa di paese nel Basso Lodigiano, è diventata però un caso locale. Ruggeri il “novax”. Il tutto è nato dalle dichiarazioni che Enrico Ruggeri, notissimo cantante milanese conosciuto per avere spesso posizioni contro corrente, ha rilasciato in passato in merito alla gestione della campagna vaccinale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Avellino celebra il 2 giugno con Enrico Ruggeri in piazza Libertà
Notizie e thread social correlati
Enrico Ruggeri atteso a Codogno, Pd contro il concerto per le sue posizioni no- vaxEnrico Ruggeri si esibirà a Codogno, suscitando polemiche tra il Pd che critica il concerto a causa delle sue posizioni no-vax espresse nel 2020.
Codogno, Pd: "No al concerto di Enrico Ruggeri, è contro vaccino Covid e Green pass", sindaco: "No censura, è arte"A Codogno, il Pd ha chiesto di annullare un concerto di Enrico Ruggeri, sostenendo che sia contrario alle norme sul vaccino Covid e il certificato...
Temi più discussi: Enrico Ruggeri alla Notte Bianca di Codogno, il Pd attacca il Comune: Il cantautore critico sulla pandemia, patrocinio irrispettoso; Codogno, il Pd: No al concerto di Enrico Ruggeri: ha posizioni no-vax. Il sindaco: Non è un dibattito, ma uno spettacolo; No al concerto di Enrico Ruggeri per le posizioni contro Green Pass e vaccini: il PD di Codogno furibondo. Il sindaco replica: L’arte non dovrebbe essere soggetta a censure; Enrico Ruggeri in concerto a Codogno, ma il Pd lo attacca per le posizioni No Vax: lui parla di censura.
Il PD contro Enrico Ruggeri perché novax! Sempre in prima linea a difendere case farmaceutiche e lobby (voleva anche privatizzare l'acqua) e antifascista ma sostenitore del green pass, boicotta il concerto dell'artista a Codogno il 4 luglio. La censura di P x.com
Il filo rosso che lega il tentato boicottaggio di oggi contro il concerto di Enrico Ruggeri a Codogno e l’epurazione che ho subito esattamente un anno fa all'Eco Festival di Cecina svela la vera, identica natura di un potere politico che soffre di intolleranza cronica facebook
Enrico Ruggeri in concerto a Codogno, ma il Pd lo attacca per le posizioni No Vax: lui parla di censuraPolemica a Codogno: il Pd contesta il concerto di Enrico Ruggeri per le sue posizioni No Vax. Il sindaco difende l'artista e rifiuta ogni censura ... virgilio.it
No al concerto di Ruggeri per posizioni contro Green Pass e vaccini: il PD di Codogno furibondoIl PD di Codogno contro Enrico Ruggeri alla notte bianca: le sue posizioni su Green Pass e vaccini dividono la città simbolo del Covid ... ilfattoquotidiano.it