Codogno Pd | No al concerto di Enrico Ruggeri è contro vaccino Covid e Green pass sindaco | No censura è arte

Da ilgiornaleditalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Codogno, il Pd ha chiesto di annullare un concerto di Enrico Ruggeri, sostenendo che sia contrario alle norme sul vaccino Covid e il certificato verde. Il sindaco ha risposto che si tratta di un atto di arte e ha respinto le accuse di censura. La capogruppo del Pd in consiglio comunale ha tentato di bloccare l’evento, ma il primo cittadino ha ribadito la libertà di espressione artistica.

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La capogruppo del Pd in consiglio comunale Maria Cristina Baggi prova a censurare l'evento, no del sindaco Prove di censura a Codogno contro il concerto di Enrico Ruggeri. A chiedere a gran voce che l'artista non si esibisca è la capogruppo del Pd in consiglio comunale Maria Cristina Baggi, c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Codogno, Pd: "No al concerto di Enrico Ruggeri, è contro vaccino Covid e Green pass", sindaco: "No censura, è arte"
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