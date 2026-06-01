Codogno Pd | No al concerto di Enrico Ruggeri è contro vaccino Covid e Green pass sindaco | No censura è arte
A Codogno, il Pd ha chiesto di annullare un concerto di Enrico Ruggeri, sostenendo che sia contrario alle norme sul vaccino Covid e il certificato verde. Il sindaco ha risposto che si tratta di un atto di arte e ha respinto le accuse di censura. La capogruppo del Pd in consiglio comunale ha tentato di bloccare l’evento, ma il primo cittadino ha ribadito la libertà di espressione artistica.
La capogruppo del Pd in consiglio comunale Maria Cristina Baggi prova a censurare l'evento, no del sindaco Prove di censura a Codogno contro il concerto di Enrico Ruggeri. A chiedere a gran voce che l'artista non si esibisca è la capogruppo del Pd in consiglio comunale Maria Cristina Baggi, c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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I famosi democratici sempre all'azione. Ma poi che c'entra l'arte con quello che gli contestano? #EnricoRuggeri #Pd #Codogno Link news: ilfattoquotidiano.it/2026/06/01/no-… x.com
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