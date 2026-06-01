Codogno Pd | No al concerto di Enrico Ruggeri è contro vaccino Covid e Green pass sindaco | No censura è arte

Notizia in breve

A Codogno, il Pd ha chiesto di annullare un concerto di Enrico Ruggeri, sostenendo che sia contrario alle norme sul vaccino Covid e il certificato verde. Il sindaco ha risposto che si tratta di un atto di arte e ha respinto le accuse di censura. La capogruppo del Pd in consiglio comunale ha tentato di bloccare l’evento, ma il primo cittadino ha ribadito la libertà di espressione artistica.