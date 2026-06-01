Enrico Ruggeri atteso a Codogno Pd contro il concerto per le sue posizioni no- vax
Enrico Ruggeri si esibirà a Codogno, suscitando polemiche tra il Pd che critica il concerto a causa delle sue posizioni no-vax espresse nel 2020. La presenza dell’artista ha generato discussioni tra i sostenitori delle restrizioni sanitarie e chi si opponeva alle misure. La manifestazione è prevista nel locale di sempre, senza ulteriori modifiche o annullamenti. La polemica riguarda esclusivamente le opinioni passate dell’artista, senza coinvolgimenti di altre figure o enti.
Nel 2020 Enrico Ruggeri si era distinto per le sue posizioni no- vax, a distanza di 6 anni l'artista torna a Codogno per un concerto: è polemica Durante il periodo del covidEnrico Ruggeriha fatto diversi video e ha rilasciato diverse dichiarazioni contro il virus, è tra gli artisti che più ricordiamo tra i no- vax del 2020. Ciò gli è costato diversi lavori ma poi, con il passare del tempo, la gente dimentica, e Ruggeri è stato chiamato in concerto in diversi posti d’Italia. Il 4 luglio il cantante è atteso a Codogno,una delle città italiane che più è stata colpita dal covid e proprio per questo il Pd ritiene che la sua presenza in questa località sia fuori luogo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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