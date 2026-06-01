Nel 2020 Enrico Ruggeri si era distinto per le sue posizioni no- vax, a distanza di 6 anni l'artista torna a Codogno per un concerto: è polemica Durante il periodo del covidEnrico Ruggeriha fatto diversi video e ha rilasciato diverse dichiarazioni contro il virus, è tra gli artisti che più ricordiamo tra i no- vax del 2020. Ciò gli è costato diversi lavori ma poi, con il passare del tempo, la gente dimentica, e Ruggeri è stato chiamato in concerto in diversi posti d’Italia. Il 4 luglio il cantante è atteso a Codogno,una delle città italiane che più è stata colpita dal covid e proprio per questo il Pd ritiene che la sua presenza in questa località sia fuori luogo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enrico Ruggeri atteso a Codogno, Pd contro il concerto per le sue posizioni no- vax

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Enrico Ruggeri in concerto a Codogno, ma il Pd lo attacca per le posizioni No Vax: lui parla di "censura"A Codogno, durante un concerto di Enrico Ruggeri, il Partito Democratico ha criticato l’artista per le sue posizioni No Vax.

Polemica a Codogno per il concerto di Enrico Ruggeri: nel mirino le sue posizioni sul CovidA Codogno si è acceso un dibattito pubblico in seguito a un concerto di Enrico Ruggeri, criticato per le sue affermazioni sul Covid.

Temi più discussi: Ruggeri porta l’orchestra sul mare: Una massa sonora che dà forza; Ruggeri alla Notte Bianca, il Pd: Per lui pandemia non credibile; Polemica a Codogno per il concerto di Enrico Ruggeri: nel mirino le sue posizioni sul Covid; Polemica a Codogno per il concerto di Enrico Ruggeri | nel mirino le sue posizioni sul Covid.

Enrico Ruggeri in concerto a Codogno, ma il Pd lo attacca per le posizioni No Vax: lui parla di censuraPolemica a Codogno: il Pd contesta il concerto di Enrico Ruggeri per le sue posizioni No Vax. Il sindaco difende l'artista e rifiuta ogni censura ... virgilio.it

Polemica a Codogno per il concerto di Enrico Ruggeri: nel mirino le sue posizioni sul CovidIl concerto di Enrico Ruggeri a Codogno scatena le proteste del PD. Al centro della polemica le posizioni del cantante sul Covid. cinemaserietv.it