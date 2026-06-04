Coccia di Morto ripulita dai volontari | raccolti oltre 650 chili di rifiuti sulla spiaggia

Volontari hanno raccolto oltre 650 chili di rifiuti sulla spiaggia di Coccia di Morto. L’intervento si è svolto questa mattina, con operazioni di pulizia che hanno riguardato l’intera area. Sul posto sono intervenuti cittadini e associazioni che hanno lavorato per liberare la spiaggia dall’immondizia. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle modalità o i responsabili dei rifiuti. La spiaggia è ora più pulita e libera da rifiuti visibili.

Fiumicino, 4 giugno 2026 – Una mattinata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla cura del territorio. In vista della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra il 5 giugno, oltre 120 dipendenti di Aeroporti di Roma e volontari di Legambiente hanno preso parte a “ RiqualifichiAMO Coccia di Morto ”, l’iniziativa di volontariato aziendale che ha interessato uno dei tratti di costa più vicini all’aeroporto Leonardo da Vinci. Muniti di guanti, sacchi, pinze e rastrelli, i partecipanti hanno ripulito l’arenile dai rifiuti abbandonati o trasportati dal mare. Il bilancio della mattinata è di 659 chili di rifiuti raccolti: 228,6 chili di indifferenziato, 49,5 chili di vetro, 188,31 chili di plastica e 142 chili di ingombranti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Coccia di Morto ripulita dai volontari: raccolti 659 chili di rifiuti sulla spiaggiaI volontari hanno raccolto 659 chili di rifiuti sulla spiaggia di Coccia di Morto.

Raccolti 200 chili di rifiuti: la spiaggia di Terracina ripulita dai volontari di Plastic FreeNel fine settimana, i volontari di Plastic Free hanno organizzato una pulizia sulla spiaggia di Terracina, raccogliendo circa 200 chili di rifiuti.

Coccia di Morto ripulita dai volontari: raccolti 659 chili di rifiuti sulla spiaggiaOltre 120 dipendenti Adr e volontari di Legambiente in campo sulla spiaggia di Pesce Luna. Rimossi dall’arenile rifiuti indifferenziati, plastica, vetro e ingombranti ... ilfaroonline.it

Incidente tra Fiumicino e Focene, un pedone morto e tre feriti: lo schianto fra tre auto di notte a Coccia di MortoSecondo le prime informazioni, l'incidente avrebbe coinvolto tre veicoli e sarebbe avvenuto, intorno a mezzanotte e mezza, all'altezza dell'inizio dell'abitato di Focene. I rilievi sono stati condotti ... ilmessaggero.it