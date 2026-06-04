Coccia di Morto ripulita dai volontari | raccolti 659 chili di rifiuti sulla spiaggia

Da cdn.ilfaroonline.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I volontari hanno raccolto 659 chili di rifiuti sulla spiaggia di Coccia di Morto. L'intervento è avvenuto questa mattina e ha coinvolto diverse persone impegnate nella pulizia del tratto di mare. Nessun altro dettaglio sulla durata dell'operazione o sulla provenienza dei rifiuti. La spiaggia è stata ripulita completamente, e il materiale raccolto è stato smaltito secondo le procedure previste. L'intervento si inserisce in una serie di iniziative di tutela ambientale.

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Fiumicino, 4 giugno 2026 – Una mattinata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla cura del territorio. In vista della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra il 5 giugno, oltre 120 dipendenti di Aeroporti di Roma e volontari di Legambiente hanno preso parte a “ RiqualifichiAMO Coccia di Morto ”, l’iniziativa di volontariato aziendale che ha interessato uno dei tratti di costa più vicini all’aeroporto Leonardo da Vinci. Muniti di guanti, sacchi, pinze e rastrelli, i partecipanti hanno ripulito l’arenile dai rifiuti abbandonati o trasportati dal mare. Il bilancio della mattinata è di 659 chili di rifiuti raccolti: 228,6 chili di indifferenziato, 49,5 chili di vetro, 188,31 chili di plastica e 142 chili di ingombranti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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