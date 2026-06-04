Cobolli vince l’instinto e vola in semifinale al Roland Garros

Cobolli ha vinto il suo match a Roland Garros, qualificandosi per le semifinali. Ha deciso di affidarsi esclusivamente al proprio istinto, ignorando le indicazioni del suo staff durante il gioco. La scelta ha portato a una vittoria contro un avversario di livello superiore. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole, confermando la capacità dell’italiano di mantenere la lucidità e la determinazione sotto pressione.

Come ha fatto Cobolli a ignorare le istruzioni del suo staff?. Perché l'azzurro ha deciso di affidarsi solo al proprio istinto?. Quali rituali maniacali ha adottato Cobolli per gestire la pressione?. Chi affronterà l'italiano nella prossima semifinale del Roland Garros?.? In Breve Cobolli ha salvato sette palle break durante i tre set cruciali del match.. L'atleta ha ignorato le indicazioni tattiche dello staff per giocare d'istinto.. Il giocatore punta alla top 10 grazie ai risultati ottenuti nella Race.. La semifinale potrebbe essere un derby contro Berrettini o Arnaldi.. Flavio Cobolli conquista la semifinale al Roland Garros battendo Auger-Aliassime in un match di pura resilienza mentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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