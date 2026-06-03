cobolli vola in semifinale del roland garros grazie al carattere

Flavio Cobolli si è qualificato per la semifinale del Roland Garros grazie a una vittoria che ha mostrato determinazione. La sua prossima avversaria sarà il vincente del match tra Berrettini e Arnaldi, che si sfideranno nel derby del “Matteo”. La semifinale sarà tutta italiana, con Cobolli che punta a proseguire il cammino nel torneo. La partita si svolgerà a Parigi il 3 giugno 2026.

Parigi, 3 giugno 2026 – Flavo Cobolli vola in semifinale al Roland Garros, in una gara che sarà colorata solo d’azzurro dato che troverà il vincente del derby del “Matteo” dove Berrettini affronterà Arnaldi. Il combinato disposto è che nella finale di questo Slam ci sarà un italiano. Il carattere del capitolino, ha la meglio sulla tecnica di Felix Auger-Aliassime, in una gara che si è conclusa sul 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) e che segna anche il punto più alto della carriera dell’italiano. In altre parole ha compiuto una vera impresa e questo risultato è la giusta ricompensa per un ragazzo che con grande serenità e sincerità ha sempre ammesso i suoi limiti e i suoi difetti e quanto sia difficile superarli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Cobolli da favola, batte Auger-Aliassime e vola in semifinale al Roland Garros

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