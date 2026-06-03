Cobolli vola in semifinale al Roland Garros 2026 | rimonta e piega Auger Aliassime

Flavio Cobolli si è qualificato per la semifinale di Roland Garros 2026 dopo aver sconfitto Felix Auger-Aliassime, numero 6 del ranking ATP, in quattro set. La partita si è giocata mercoledì 3 giugno, con il giocatore romano che ha recuperato da una situazione negativa per portare a casa la vittoria.

Flavio Cobolli è in semifinale al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, il romano ha battuto Felix Auger-Aliassime, numero 6 del ranking Atp, in 4 set. . 🔗 Leggi su Today.it

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Cobolli da favola, batte Auger-Aliassime e vola in semifinale al Roland Garros

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