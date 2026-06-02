Tre giocatori italiani sono arrivati ai quarti di finale del Roland Garros 2026, nonostante alcune assenze significative. Tra questi, Arnaldi ha una personalità molto forte, secondo un commento recente. Un altro tennista, Cobolli, si mostra fiducioso, anche se il avversario di oggi, Aliassime, rappresenta un ostacolo difficile. L'Italia continua a ottenere risultati importanti nel torneo, con tre rappresentanti ancora in gara.

L’Italia scrive la storia al Roland Garros 2026 e non ha la minima intenzione di fermarsi. Anche se con pesanti assenze il contingente italiano porta ben 3 rappresentanti ai quarti di finale dopo le imprese di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, con la terra rossa parigina ovviamente grande protagonista. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, inizia da un punto ben preciso, ovvero dal fatto che l’assenza dei primi 2 giocatori al mondo si stia facendo sentire: “ Il ko di Jannik Sinner ha cambiato ogni scenario, contando anche che Carlos Alcaraz non c’è a Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Monaco: “Arnaldi ha una personalità straripante. Ho fiducia in Cobolli, ma il servizio di Aliassime è uno spauracchio”

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