Cobolli e l' aneddoto su Nadal | Usai la sua doccia bussò e mi disse di sbrigarmi
Durante la conferenza stampa dopo i quarti di finale del Roland Garros, Cobolli ha raccontato un aneddoto divertente su Nadal. Ha spiegato di aver usato la sua doccia e di essere stato interrotto da Nadal, che gli ha bussato alla porta e gli ha detto di sbrigarsi. L'episodio ha suscitato sorrisi tra i presenti, aggiungendo un tocco di leggerezza all'evento.
Aneddoto originale e divertente nella conferenza stampa post partita di Cobolli-Auger-Aliassime ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro ricorda quella volta in cui "rubò" la doccia a Rafael Nadal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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