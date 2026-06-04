Cobolli e l' aneddoto su Nadal | Usai la sua doccia bussò e mi disse di sbrigarmi

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la conferenza stampa dopo i quarti di finale del Roland Garros, Cobolli ha raccontato un aneddoto divertente su Nadal. Ha spiegato di aver usato la sua doccia e di essere stato interrotto da Nadal, che gli ha bussato alla porta e gli ha detto di sbrigarsi. L'episodio ha suscitato sorrisi tra i presenti, aggiungendo un tocco di leggerezza all'evento.

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Aneddoto originale e divertente nella conferenza stampa post partita di Cobolli-Auger-Aliassime ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro ricorda quella volta in cui "rubò" la doccia a Rafael Nadal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cobolli e l'aneddoto su Nadal: "Usai la sua doccia, bussò e mi disse di sbrigarmi"
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