Cobolli e l' aneddoto su Nadal | Usai la sua doccia bussò e mi disse di sbrigarmi

Notizia in breve

Durante la conferenza stampa dopo i quarti di finale del Roland Garros, Cobolli ha raccontato un aneddoto divertente su Nadal. Ha spiegato di aver usato la sua doccia e di essere stato interrotto da Nadal, che gli ha bussato alla porta e gli ha detto di sbrigarsi. L'episodio ha suscitato sorrisi tra i presenti, aggiungendo un tocco di leggerezza all'evento.