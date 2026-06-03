Cobolli-Arnaldi si vedrà in tv in chiaro sul Nove? Cosa prevede la Legge e il precedente in Australia

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un decreto legge approvato recentemente obbliga la trasmissione in diretta in chiaro delle semifinali e delle finali degli Slam con almeno un italiano in campo. La norma riguarda anche le partite trasmesse sui canali nazionali. Non è ancora chiaro se questa disposizione si applicherà anche alle future apparizioni di Cobolli-Arnaldi in tv. La legge si ispira a un precedente australiano che ha introdotto simili regole di trasmissione gratuita per eventi sportivi.

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Un decreto legge varato pochi mesi fa prevede che le semifinali e le finali degli Slam con la presenza di almeno un italiano vengano trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro. Un intervento operato dopo una lunga consultazione e dopo un lungo iter burocratico in modo da garantire a un ampio pubblico di godersi questi incontri di cartello senza la necessità di possedere un abbonamento a pagamento, portando così il tennis nelle case di un numero più elevato di persone. Questa misura, però, entrerà in vigore quando cesseranno gli attuali diritti: fino a quel momento, infatti, i broadcaster televisivi non sono tenuti a garantire la diffusione in chiaro di questi incontri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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