Due italiani si sono qualificati per la semifinale di doppio a Roland Garros e si affronteranno in una partita che assegnerà un posto in finale. Uno dei due ha definito l’accesso come la “chance della mia vita”, mentre l’altro ha commentato l’incredibilità di essere arrivato fino a quel punto. La sfida tra i due si terrà domani, con l’obiettivo di raggiungere la finale del torneo.

di Massimo Selleri Cobolli e Arnaldi volano in seminale al Roland Garros e domani si affronteranno in una gara che porterà uno dei due a giocarsi il titolo. Per entrambi si tratta del punto più alto nella carriera dato che nè Flavio nè Matteo erano andati così avanti in uno slam. Per Arnaldi si tratta di un importante traguardo dal retrogusto amaro con il suo avversario Matteo Berrettini che ieri sera si è dovuto ritirare per un problema fisico sul 5-2 nel secondo set, dopo che il ligure si era aggiudicato anche il primo parziale. "A nessuno piace vincere così - ha dichiarato Arnaldi a fine gara -. Mi auguro che Berrettini possa tornare in campo presto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Cobolli-Arnaldi, semifinale azzurra. Flavio: "È la chance della mia vita». Matteo: "Incredibile essere qui»

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TENNIS ITALIANO NELLA STORIA: TRE AZZURRI AI QUARTI E UN SOGNO CHE CONTINUA

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