Flavio Cobolli ha battuto Felix Auger-Aliassime in tre set, conquistando la semifinale al Roland Garros. Dopo aver perso il primo parziale, ha vinto i successivi 6-4, 6-4. Dopo il match, Cobolli ha raccontato di essersi riflesso in bagno, considerando quella partita come la “chance della vita”. La vittoria gli permette di accedere alla penultima fase del torneo, dove affronterà l’avversario successivo.

Flavio Cobolli ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 e si è qualificato alle semifinali del Roland Garros 2026: per la prima volta in carriera, il tennista romano è riuscito ad approdare tra i migliori quattro in un torneo dello Slam e venerdì 5 giugno affronterà il vincente del confronto tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi (quarto di finale in programma stasera), con il sogno di meritarsi l’atto conclusivo sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli ha espresso tutta la propria soddisfazione nelle dichiarazioni rilasciate a caldo in campo al termine dell’incontro: “ L’ho detto a ogni partita e parto così: merci a tous, sono superstizioso e lo ridico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli in semifinale al Roland Garros: “Era la chance della vita. In bagno a riflettere…”

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La favola di Cobolli continua: è in semifinale al Roland Garros

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