Cobolli-Arnaldi quando si gioca la finale del Roland Garros? L’ipotesi della diretta gratis

La semifinale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi potrebbe essere trasmessa in diretta gratuita. La partita si svolgerà a Parigi il 4 giugno 2026. La possibilità di visione senza costi aggiuntivi riguarda la trasmissione in chiaro, secondo le ipotesi circolate. La partita rappresenta un punto di svolta per due tennisti italiani, ma non sono ancora stati confermati dettagli sulla diffusione.

Parigi, 4 giugno 2026 – La semifinale tutta italiana del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi potrebbe essere visibile anche in chiaro. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, Warner Bros. Discovery starebbe valutando in queste ore la possibilità di rendere disponibile gratis il derby azzurro di Parigi, una sfida storica per il tennis italiano. La riflessione sarebbe arrivata anche dopo l’appello del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, che ha chiesto di fare ogni sforzo possibile per permettere a tutti gli appassionati di seguire l’incontro. Al momento, però, non c’è ancora una conferma ufficiale. Derby italiano al Roland Garros: Cobolli sfida Arnaldi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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LA CONFERENZA STAMPA DI COBOLLI DOPO LA VITTORIA CONTRO AUGER ALIASSIME AL ROLAND GARROS

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