cobolli arnaldi quando e dove vedere in tv in chiaro la semifinale

Un italiano in finale al Roland Garros, questo è certo. Al di là dei pronostici disfattisti, considerando l’eliminazione a sorpresa di Sinner, il tennis azzurro si appresta a vivere una giornata storica. A Parigi si giocherà una semifinale tutta azzurra, con Flavio Cobolli in campo contro Matteo Arnaldi. Quest’ultimo è tra l’altro reduce da un altro derby contro Matteo Berrettini, costretto a lasciare il campo durante il secondo set. La storia attende un altro italiano, dunque, che diventerà il sesto della storia a raggiungere una finale Slam. Ecco quando e dove seguire il match. Quando si gioca: data e orario. Il programma del Roland Garros prevede la semifinale Cobolli-Arnaldi venerdì 5 giugno 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Cobolli-Arnaldi, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere semifinale Roland GarrosLa semifinale di Roland Garros si svolgerà venerdì 5 giugno a Parigi, con orario ancora da comunicare.

Quando si gioca Cobolli-Arnaldi, Roland Garros 2026: orario semifinale, tv, streaming, ipotesi in chiaroFlavio Cobolli ha raggiunto le semifinali di Roland Garros 2026, la sua prima volta tra i quattro migliori in un torneo dello Slam.

Temi più discussi: Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in semifinale al Roland Garros 2026 per portare l'Italia in finale: quando si gioca e dove vedere la partita · Tennis; Roland Garros, Arnaldi-Cobolli e una semifinale storica per l'Italia. Quando si gioca?; Cobolli-Arnaldi la semifinale, ci sarà un azzurro per il titolo Roland Garros; Arnaldi, Berrettini e Cobolli agli ottavi al Roland Garros: quando giocano e a che ora.

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