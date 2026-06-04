Cobolli-Arnaldi quando e dove vedere in tv in chiaro la semifinale
La semifinale del Roland Garros sarà trasmessa in diretta in chiaro su un canale televisivo nazionale. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario del torneo, con inizio previsto per il pomeriggio. La presenza di un atleta italiano in finale rende questo evento particolarmente atteso tra gli appassionati di tennis. La semifinale rappresenta un momento di grande attenzione per il pubblico italiano.
Un italiano in finale al Roland Garros, questo è certo. Al di là dei pronostici disfattisti, considerando l’eliminazione a sorpresa di Sinner, il tennis azzurro si appresta a vivere una giornata storica. A Parigi si giocherà una semifinale tutta azzurra, con Flavio Cobolli in campo contro Matteo Arnaldi. Quest’ultimo è tra l’altro reduce da un altro derby contro Matteo Berrettini, costretto a lasciare il campo durante il secondo set. La storia attende un altro italiano, dunque, che diventerà il sesto della storia a raggiungere una finale Slam. Ecco quando e dove seguire il match. Quando si gioca: data e orario. Il programma del Roland Garros prevede la semifinale Cobolli-Arnaldi venerdì 5 giugno 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it
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