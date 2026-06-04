Un ex presidente della federazione tennistica ha commentato le possibilità del torneo di Parigi, affermando che chi raggiungerà la finale potrà vivere un match da sogno. Ha anche anticipato che nel 2025 ci sarà una finale tra un italiano e un avversario ancora da definire, dopo quella tra Sinner e Alcaraz. La sua analisi si basa su pronostici e tendenze attuali del torneo.

Dopo quella tra Sinner e Alcaraz nel 2025, ci sarà un'altra finale a Parigi con un italiano in campo: chi vince tra Flavio e Matteo, domenica 7 giugno giocherà sul Philippe Chatrier Che ci sarebbe stato un italiano in finale al Roland Garros lo sapevamo già dagli accoppiamenti di quarti di finale, ma ora c'è anche la certezza su chi si giocherà questo posto al Philippe Chatrier: Flavio contro Matteo per un traguardo storico, comunque vada a finire. E allora scopriamo pronostico e quote di Cobolli-Arnaldi, match in programma venerdì 5 giugno alle ore 14.30. Cobolli è stato il primo, nella giornata di mercoledì 4 giugno, a conquistare un posto in semifinale al Roland Garros grazie al successo contro Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cobolli-Arnaldi, il pronostico: chi vince si regala una finale da sogno al Roland Garros

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