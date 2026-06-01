Il tennista romano ha battuto in quattro set lo statunitense Svajda e si è qualificato per i quarti di finale di Roland Garros. È la prima volta che raggiunge questa fase dello Slam parigino.

Il tennista romano supera in quattro set lo statunitense Zachary Svajda e centra per la prima volta in carriera l’accesso ai quarti di finale dello Slam parigino. Ora attende il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e Tabilo. Flavio Cobolli continua a scrivere una pagina importante della propria carriera al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo parigino superando negli ottavi di finale lo statunitense Zachary Svajda. Il numero 10 del seeding si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) al termine di una battaglia durata tre ore e 19 minuti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Cobolli da sogno al Roland Garros: batte Svajda e conquista i quarti di finale

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FONSECA DA SOGNO batte il due volte finalista Ruud e va ai quarti | HIGHLIGHTS | ROLAND GARROS 2026

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Continua il sogno per Flavio Cobolli che batte in quattro set Svajda negli ottavi di finale del Roland Garros e strappa così il pass per i quarti #Corrieredellospor #Cobolli x.com

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