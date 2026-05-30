Il 5 giugno in piazza don Bosco si svolgerà l'ultimo evento del Festival del Co-Housing di Roma Capitale, intitolato Co-WowHousing. La giornata sarà caratterizzata da spettacoli di musica, comicità e magia, accompagnati da racconti legati al tema del co-housing. L’evento rappresenta il conclusivo appuntamento della manifestazione dedicata a questa forma di abitare condiviso.

ROMA – Il 5 giugno in piazza don Bosco il FESTIVAL DEL CO-HOUSING di Roma Capitale arriva al suo ultimo appuntamento con Co-WowHousing, una grande festa che vedrà protagonisti racconti, musica, comicità e magia. Affrontando questi temi in una dimensione festosa e popolare, la festa del Festival del Co-Housing prenderà il via alle ore 19, con l’apertura degli stand e l’inizio delle attività diffuse in piazza: nel corso della serata Daniele Antonini coinvolgirà famiglie e bambini in giochi da lunapark vintage, laboratori di bolle di sapone e uno spettacolo di circo e bolle pensato per tutte le età. Alle ore 20.30 si accenderanno i riflettori sul palcoscenico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Co-WowHousing!, la festa del Festival del Co-Housing di Roma Capitale

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