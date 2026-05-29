Co-WowHousing | la grande festa del co-housing a Roma
L’evento finale del Festival del Co-Housing di Roma Capitale si svolge con una festa all’aperto. L’appuntamento include musica, comicità e spettacoli, e rappresenta il momento conclusivo della manifestazione dedicata al co-housing. La manifestazione ha coinvolto partecipanti e operatori del settore, offrendo un’occasione di incontro e confronto. La festa si svolge in un’area all’aperto e comprende intrattenimento e attività di socializzazione.
Cosa: L’evento conclusivo Co-WowHousing!, una grande festa all’aperto che chiude il Festival del Co-Housing di Roma Capitale tra musica, comicità e spettacolo.. Dove e Quando: Piazza Don Bosco a Roma (fermata metro A Giulio Agricola), venerdì 5 giugno 2026, a partire dalle ore 19:00.. Perché: Per riscoprire il valore della vita di comunità e dell’abitare condiviso, trasformando per una sera lo spazio pubblico in un crocevia di relazioni intergenerazionali.. L’evoluzione delle grandi metropoli contemporanee impone una riflessione profonda sui nostri stili di vita, spingendo sempre più cittadini e amministrazioni a cercare alternative valide all’isolamento urbano. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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