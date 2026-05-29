Co-WowHousing | la grande festa del co-housing a Roma

Notizia in breve

L’evento finale del Festival del Co-Housing di Roma Capitale si svolge con una festa all’aperto. L’appuntamento include musica, comicità e spettacoli, e rappresenta il momento conclusivo della manifestazione dedicata al co-housing. La manifestazione ha coinvolto partecipanti e operatori del settore, offrendo un’occasione di incontro e confronto. La festa si svolge in un’area all’aperto e comprende intrattenimento e attività di socializzazione.