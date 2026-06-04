Una tempesta geomagnetica di livello G4 sta colpendo la Terra a causa di una CME, una nube di plasma proveniente dal Sole. La fusione di due nubi solari ha contribuito ad aumentare l’intensità dell’evento. Si prevede che le aurore boreali possano essere visibili in alcune zone del Nord. La tempesta può influenzare i sistemi satellitari e le reti elettriche. Nessun dato indica danni specifici finora, ma le autorità monitorano la situazione.

Come può la fusione di due nubi solari potenziare l'impatto?. Dove potremo osservare le aurore boreali stasera?. Quali tecnologie rischiano il blackout a causa della tempesta G4?. Perché questa specifica tempesta viene definita cannibale dagli esperti?.? In Breve Impatto previsto nelle tarde ore di giovedì 4 giugno.. Aurore boreali visibili a latitudini medie in Europa e Stati Uniti.. Possibili interferenze ai sistemi satellitari e alle reti di comunicazione.. Monitoraggio ufficiale tramite il portale NOAA Space Weather Prediction Center.. Allerta tempesta geomagnetica G3-G4: la CME cannibale colpirà la Terra nelle tarde ore di oggi 4 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CME cannibale verso la Terra: allerta per tempesta geomagnetica G4

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