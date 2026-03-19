Tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra cos’è ed effetti

Una tempesta geomagnetica di livello G2 si prevede possa interessare la Terra tra oggi e sabato, a causa di un'espulsione di massa coronale avvenuta il 16 marzo. L'evento è stato rilevato dagli strumenti di monitoraggio e si sta avvicinando al pianeta, con possibili effetti sui sistemi elettronici e sulle aurore boreali. La tempesta è classificata come moderata e si sta verificando in questa finestra temporale.

(Adnkronos) – Una tempesta geomagnetica di livello G2 (moderata) dovrebbe raggiungere la Terra tra oggi giovedì 19 marzo e sabato 21, in seguito a un'espulsione di massa coronale (CME – Coronal Mass Ejection) avvenuta il 16 marzo. A lanciare l'allerta la Noaa, l'agenzia americana che si occupa di monitorare e studiare l'atmosfera, il clima e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Tempesta geomagnetica sulla Terra potrebbe far apparire l'aurora boreale anche dove solitamente non si vede Tempesta solare il 5 febbraio: colpirà la Terra di striscio, possibili effetti anche in ItaliaIl 5 febbraio 2026, la Terra si troverà al centro di un evento cosmico che potrebbe mettere a dura prova le infrastrutture tecnologiche del nostro... Tempesta geomagnetica in arrivo #antoconsy76 Tutto quello che riguarda Tempesta geomagnetica Temi più discussi: Tempesta geomagnetica in arrivo: allerta tra il 19 e il 21 marzo; In arrivo una tempesta geomagnetica sulla Terra: quali sono i rischi; Tempesta geomagnetica giovedì 19 marzo in arrivo sulla Terra, quali sono i possibili rischi; Pi Greco Day con il botto: in arrivo una tempesta geomagnetica il 14 marzo. Tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra: rischio blackout e Gps in tilt, show di aurore polari. Le cause e quanto dureràIl Sole torna a far sentire la sua voce con una nuova tempesta geomagnetica che interesserà il nostro pianeta nelle prossime ore. Secondo le ultime rilevazioni astrofisiche, la Terra ... leggo.it Tempesta geomagnetica giovedì 19 marzo in arrivo sulla Terra, quali sono i possibili rischiUna nuova tempesta geomagnetica è in arrivo sulla Terra. Secondo le ultime previsioni, il fenomeno dovrebbe colpire il pianeta nella giornata ... msn.com Il regalo del Sole per la Festa del Papà: in arrivo tempesta geomagnetica e aurora boreale - facebook.com facebook Space weather (9–15 Mar): attività solare bassa senza flare rilevanti, ma forti disturbi ionosferici il 10–11 marzo. Il 14 marzo una tempesta geomagnetica moderata (Kp=6, Dst ˜ -72 nT) associata a vento solare fino a circa 700 km/s. qui il bollettino: buff.ly/eq0 x.com