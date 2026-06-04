Clutch Brunson e altre storie da gara-1

Da ultimouomo.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con 46 secondi rimasti in gara-1 delle NBA Finals, Jalen Brunson tiene il pallone sotto braccio a pochi passi dalla linea di metà campo.

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Con 46 secondi sul cronometro di gara-1 delle NBA Finals, Jalen Brunson tiene il pallone sottobraccio a un passo dalla linea di metà campo. Con la mano caccia via Mikal Bridges, che vorrebbe portargli un blocco per costringere gli Spurs a cambiare il suo marcatore come hanno fatto per tutta la partita. Brunson però chiede ai suoi compagni di lasciarlo libero, di giocarsi la partita uno contro uno con Vassell. Nessuno nella NBA moderna dà più l’impressione di essere un giocatore da campetto. Basso, cioè basso per quel mondo là, ma neanche altissimo per il nostro, essendo secondo le misure ufficiali 188 centimetri con le scarpe, ma con una valigia di trucchi che può mandarti al manicomio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Jalen Brunson LEADS Knicks to HISTORIC Game 1 COMEBACK WIN in ECF

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