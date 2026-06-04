Clutch Brunson e altre storie da gara-1
Con 46 secondi rimasti in gara-1 delle NBA Finals, Jalen Brunson tiene il pallone sotto braccio a pochi passi dalla linea di metà campo.
Con 46 secondi sul cronometro di gara-1 delle NBA Finals, Jalen Brunson tiene il pallone sottobraccio a un passo dalla linea di metà campo. Con la mano caccia via Mikal Bridges, che vorrebbe portargli un blocco per costringere gli Spurs a cambiare il suo marcatore come hanno fatto per tutta la partita. Brunson però chiede ai suoi compagni di lasciarlo libero, di giocarsi la partita uno contro uno con Vassell. Nessuno nella NBA moderna dà più l’impressione di essere un giocatore da campetto. Basso, cioè basso per quel mondo là, ma neanche altissimo per il nostro, essendo secondo le misure ufficiali 188 centimetri con le scarpe, ma con una valigia di trucchi che può mandarti al manicomio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Jalen Brunson LEADS Knicks to HISTORIC Game 1 COMEBACK WIN in ECF
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Temi più discussi: NBA, Brunson è 'clutch' anche alle Finals: decide lui gara-1 con un grande 4° quarto; Spurs – Knicks, i Knicks rubano Gara 1 a San Antonio: Brunson da 30 punti; Finals: New York passa a San Antonio in gara-1; Spurs - Knicks 95-105: New York conquista una vittoria NBA convincente.
Gara-1 delle NBA Finals tra San Antonio Spurs e New York Knicks non ha deluso le alte aspettative che l'hanno anticipata. A deciderla è stato Brunson nel clutch con un canestro di difficoltà irreale. Al link nei commenti trovate il racconto della partita. facebook
Jalen Brunson rn è migliore di 01 Iverson reddit
Captain Clutch: Jalen Brunson comes up with late-game heroics, Knicks top Spurs in Game 1 of finalsJalen Brunson gave the New York Knicks a huge scare in the first quarter, limping off and leaving the floor to deal with what appeared to be some sort of knee and ankle issues. apnews.com
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