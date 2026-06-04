Cloud e IA varato il piano dell’Ue | Ora la sovranità tecnologica

La Commissione europea ha approvato un nuovo piano dedicato a cloud e intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rafforzare la sovranità tecnologica. Ursula von der Leyen ha dichiarato che non si può permettere di dipendere da altri per tecnologie fondamentali che assicurano il funzionamento di ospedali, reti energetiche e servizi pubblici. Il progetto mira a sviluppare capacità autonome in settori chiave, riducendo la dipendenza da fornitori esterni.

Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen "Non possiamo permetterci di dipendere da altri per le tecnologie che garantiscono il funzionamento dei nostri ospedali, la stabilità delle nostre reti energetiche e la sicurezza dei nostri servizi". Inoltre, "l‘Europa dispone del talento, dell’eccellenza nella ricerca, della base industriale e del mercato unico. Insieme, dobbiamo trasformare questi punti di forza in sovranità tecnologica ". C’è questo alla base delle due proposte legislative – il Chips Act 2.0 e il Cloud and AI Development Act (a cui si aggiungono la strategia sull’open source e una roadmap strategica per la digitalizzazione e l’IA nel settore dell’energia) presentate ieri dall’Ue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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