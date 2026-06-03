Bruxelles ha presentato un nuovo pacchetto di misure il 3 giugno, puntando a rafforzare la sovranità tecnologica europea. Il piano include interventi su cloud, chip, intelligenza artificiale, open source e reti energetiche, con l’obiettivo di ridurre le dipendenze da fornitori esterni. La Commissione europea intende trasformare questa strategia da slogan a criteri pratici per garantire maggiore autonomia nel settore tecnologico.

Roma, 3 giugno 2026 – La Commissione europea prova a trasformare la sovranità tecnologica da slogan politico a criteri operativi per cloud, chip, intelligenza artificiale, open source e reti energetiche con un nuovo ampio pacchetto presentato il 3 giugno a Bruxelles. Nello specifico, l’esecutivo UE prevede due proposte legislative su microchip e infrastrutture per l’IA, una strategia europea per l’open source e una tabella di marcia strategica dedicata al rapporto tra digitalizzazione ed energia. Il lavoro della Commissione sulla sovranità tecnologica segue tenta di fornire una risposta ai timori crescenti all’interno dell’UE derivanti dal rischio dell’impiego di tecnologie provenienti da fornitori stranieri che potrebbero essere "utilizzate come arma" contro gli europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sovranità tecnologica, Bruxelles spinge su chip, IA e cloud per evitare dipendenze rischiose

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