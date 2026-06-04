Due ex coniugi, dopo 25 anni, collaborano di nuovo, mentre il loro rapporto si complica a causa del nuovo partner di uno dei due. La loro presenza a Bali viene affrontata in un programma in prima serata. La vicenda riguarda la riunione tra i due e le dinamiche generate dall’ingresso di una nuova persona nella vita di uno di loro. La narrazione si concentra sulle interazioni tra i protagonisti e sui motivi che li spingono a lavorare insieme dopo tanto tempo.

Cosa spinge due ex coniugi a collaborare dopo venticinque anni?. Chi è il nuovo compagno che complica i rapporti tra i protagonisti?. Perché restare incollati allo schermo fino ai titoli di coda?. Come appare il rapporto reale tra Clooney e Roberts nei bloopers?.? In Breve Budget di produzione pari a circa 36,2 milioni di dollari. Kaitlyn Dever interpreta la figlia Lily e Lucas Bravo il pilota Paul. Riprese effettuate in Queensland in Australia invece che in Indonesia. Presenza di Brad Pitt nei bloopers durante i titoli di coda. Julia Roberts e George Clooney tornano in prima serata su Canale 5 con Ticket to Paradise. Il palinsesto televisivo di stasera prevede l’appuntamento con la commedia romantica Ticket to Paradise, in onda su Canale 5 alle ore 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clooney e Roberts: missione amore a Bali in prima serata

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