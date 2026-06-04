Clima | l’80% di probabilità per El Niño entro l’estate

Notizia in breve

L’80% di probabilità che El Niño si sviluppi entro l’estate. Non è certo che il fenomeno porti un’estate calda, poiché le condizioni climatiche variano di anno in anno. Le Marche, come altre regioni, potrebbero non sperimentare temperature elevate o eventi estremi in modo diretto. La relazione tra El Niño e il meteo locale rimane incerta, e le previsioni a breve termine continuano a essere monitorate.