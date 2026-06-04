Clima | l’80% di probabilità per El Niño entro l’estate
L’80% di probabilità che El Niño si sviluppi entro l’estate. Non è certo che il fenomeno porti un’estate calda, poiché le condizioni climatiche variano di anno in anno. Le Marche, come altre regioni, potrebbero non sperimentare temperature elevate o eventi estremi in modo diretto. La relazione tra El Niño e il meteo locale rimane incerta, e le previsioni a breve termine continuano a essere monitorate.
Come influenzerà El Niño il meteo specifico nelle Marche?. Perché il fenomeno del Pacifico non garantisce un'estate torrida?. Quali scenari climatici si ripetono rispetto agli anni 1997 o 2015?. Cosa determinerà l'intensità delle ondate di calore in Europa?.? In Breve Il meteorologo Francesco Nucera analizza il trasferimento di calore oceanico verso l'atmosfera.. Eventi storici di riferimento includono le fasi climatiche del 1982-83, 1997-98 e 2015-16.. Le dinamiche tra Atlantico e Mediterraneo determinano il meteo locale in Italia.. Le Marche devono gestire l'incertezza strutturale legata alla base termica già elevata.. L’allarme El Niño: l’80% di probabilità di sviluppo del fenomeno oceanico entro l’estate. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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