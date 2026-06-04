Allarme El Niño l' 80% di probabilità che si sviluppi entro l' estate | cosa può accadere nelle Marche

L'80% di probabilità che El Niño si sviluppi entro l’estate. Il fenomeno, che si forma nel Pacifico, potrebbe influenzare il clima europeo e, di conseguenza, anche le Marche. Non sono ancora noti dettagli specifici sugli effetti, ma si prevede che le condizioni climatiche possano cambiare nelle prossime settimane. Le autorità monitorano attentamente la situazione e gli eventuali impatti sul territorio italiano.

Il ritorno di El Niño nel Pacifico potrebbe avere ripercussioni anche sul clima europeo e, indirettamente, sull'Italia e sulle Marche. Gli esperti però invitano però alla prudenza. Gli effetti sul nostro continente non sono automatici, ma il fenomeno potrebbe contribuire ad accentuare una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Super El Niño 2026: Scientists Warn It Could Trigger Global Weather Chaos

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El Niño 2026: WMO alza la probabilità all'80% entro settembre, 90% fino a novembre. Guterres lancia l'allarme. Il 2027 sorvegliato speciale. blogsicilia.it/oltrelostretto… . #ElNino #WMO #clima x.com

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