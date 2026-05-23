L'82% di probabilità che si presenti di nuovo El Niño nel prossimo periodo. Il fenomeno potrebbe portare a un aumento delle piogge in alcune regioni italiane, mentre altre potrebbero affrontare siccità prolungate. Le colture di cereali e frutta, particolarmente vulnerabili alle variazioni di umidità, rischiano danni significativi. Le previsioni indicano che il cambiamento climatico collegato a El Niño potrebbe alterare le stagioni agricole e le disponibilità idriche.

? Punti chiave Come influenzerà il riscaldamento del Pacifico le piogge in Italia?. Quali colture agricole rischiano i danni maggiori a causa del fenomeno?. Perché l'indebolimento degli alisei può scatenare eventi climatici estremi?. Cosa devono fare gli agricoltori per proteggere i raccolti dai cambiamenti?.? In Breve Probabilità del 96% per la persistenza del fenomeno tra dicembre 2026 e febbraio 2027.. Rischio piogge intense in Sud America e siccità in Indonesia e Australia.. Settore agricolo deve monitorare umidità del suolo e gestire irrigazione per cereali.. Impatto indiretto sul Mediterraneo legato a variazioni delle correnti e anticicloni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta clima: l’82% di probabilità per il ritorno di El Niño

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Sur les traces du mammouth disparu : expédition scientifique en Sibérie - Documentaire - BSF

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