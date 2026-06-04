Claudio Tombolini, presidente dell’associazione che dal 1988 supporta persone con lesioni spinali, ha affermato che la vita deve essere sempre preservata e vissuta. La sua dichiarazione arriva in risposta a discussioni sulla tutela della vita delle persone con disabilità. L’associazione si impegna a offrire assistenza e supporto a chi si trova in situazioni di grave compromissione fisica. Tombolini ha sottolineato l’importanza di rispettare e valorizzare ogni vita, senza entrare in dettagli su specifici casi o contesti legali.

Articolo. Il presidente della realtà che, dal 1988, sostiene le persone colpite da lesione spinale, risponde alle parole di Massimo Giannini Poche settimane fa, alludendo alla longevità dell’attuale governo, così si è espresso Massimo Giannini a «Dimartedì»: «Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a cento, centodieci anni, ma . se passa gli ultimi venti anni della sua esistenza immobile, su una sedia a rotelle, a non fare nulla, è inutile che è vissuto così tanto». Parole per le quali il noto giornalista e opinionista ha poi chiesto scusa ma che, inevitabilmente, hanno suscitato scalpore e amarezza. La stessa amarezza provata da... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Claudio Tombolini dell’associazione Disabili Bergamaschi: «La vita va sempre preservata e vissuta»

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