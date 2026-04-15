Aiutare gli animali in difficoltà come missione di vita | prosegue l' impegno dell' associazione Batti la ciotola

"Aiutare gli animali, assistendo quelli meno fortunati, senza voltare la faccia dinanzi a chi li abbandona, li umilia o li ignora". Questi gli obiettivo portati avanti da "Batti la ciotola", associazione animalista di Battipaglia, senza scopo di lucro che, grazie all'impegno dei volontari e alle.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Manfredonia: cinema e impegno sociale si fondono. Il cast del docufilm “L’Eterna Domanda” e l’associazione “Un Girasole per la Vita” incontrano gli studentiManfredonia, il cast del docufilm L'Eterna Domanda e l'associazione Un Girasole per la Vita incontrano gli studenti: riflessioni, testimonianze e...