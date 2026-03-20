Come è morto Umberto Bossi | i toscani l’ictus e la lunga malattia vissuta sempre come un leone

Umberto Bossi è deceduto all’età di 84 anni presso l’ospedale di Circolo e fondazione Macchi di Varese. Era stato ricoverato in quella struttura il 11 marzo 2004 dopo aver subito un ictus cerebrale mentre ricopriva il ruolo di ministro delle Riforme istituzionali. La sua malattia si era protratta nel tempo, ma lui aveva sempre affrontato la situazione con determinazione.

Varese, 20 marzo 2026 – Umberto Bossi è morto a 84 anni all’ospedale di Circolo e fondazione Macchi di Varese, lo stesso dove venne ricoverato a seguito di un ictus cerebrale che lo aveva colpito l’ 11 marzo 2004, quando era ministro delle Riforme istituzionali. Quell’ictus aveva segnato la sua vita procurandogli un’ emiparesi. Da allora a Bossi parlava e camminava con difficoltà, oltre a un braccio visibilmente indebolito. Negli ultimi anni era costretto ad essere accompagnato in sedia a rotelle, come in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi, trent’anni di un’alleanza politica burrascosa, screzi e riappacificazioni. Ma anche grandissima stima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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