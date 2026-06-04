La sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2026 si è conclusa con Anna van der Breggen ancora in maglia rosa. La frazione di 159 chilometri ha collegato Ala a Brescello, presentando un percorso pianeggiante senza ostacoli significativi. La classificata Longo Borghini si è piazzata in sesta posizione. La gara continua con la leader della classifica generale che mantiene la maglia rosa, mentre le altre concorrenti proseguono la corsa verso le tappe successive.

Si è conclusa la sesta tappa del Giro d’Italia femminile, una frazione di 159 chilometri che ha collegato Ala a Brescello lungo un percorso sostanzialmente privo di difficoltà altimetriche. Dopo le impegnative ascese affrontate nella giornata precedente, il tracciato ha offerto alle protagoniste della classifica generale una preziosa occasione per recuperare energie, consegnando invece il palcoscenico alle specialiste delle volate. Con appena 350 metri di dislivello positivo complessivo distribuiti nell’arco di quasi 160 chilometri, la tappa si è sviluppata inizialmente nella valle dell’Adige. Dopo un breve tratto in falsopiano, il gruppo ha affrontato una discesa tecnica che ha condotto le atlete verso le rive del Lago di Garda. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia femminile 2026, sesta tappa: Anna van der Breggen sempre in maglia rosa, Longo Borghini sesta

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