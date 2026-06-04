La Classica di Bruxelles 2026 si prepara a partire, con il muro di Heiligekruiswegstraat come punto chiave. La corsa rappresenta la fase di transizione tra il Giro d’Italia e il Tour de France, con attenzione rivolta alle gare di un giorno e alle brevi tappe. La competizione si inserisce nel calendario delle classiche, che attirano gli appassionati tra fine maggio e inizio giugno. La gara promette sfide decisive sui percorsi collinari e nelle zone di passaggio chiave.

In quella che per gli appassionati rappresenta la fase di transizione tra il Giro d’Italia, conclusosi domenica scorsa con il trionfo di Vingegaard, e il Tour de France sono le brevi corse a tappe e le classiche di un giorno a tener desta l’attenzione. Si corre domenica 7 giugno la Classica di Bruxelles. La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero 106, prende il via da Etterbeek e si conclude a Bruxelles dopo aver percorso 206,3 chilometri. Le squadre partecipanti si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro al belga Tim Merlier, vincitore dello scorso anno davanti al francese Alexis Renard e al connazionale Arnaud De Lie. La scalata del muro di Heiligekruiswegstraat, strappo situato ai quindici chilometri dalla conclusione, potrebbe rappresentare il momento decisivo in ottica successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classica di Bruxelles 2026: il percorso ai raggi X. Il muro di Heiligekruiswegstraat trampolino di lancio per il successo

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