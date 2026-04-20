Mercoledì 22 aprile si terrà la Freccia Vallone 2026, una delle più longeve e note gare di ciclismo, giunta alla sua 90ª edizione. La corsa si svolge in Belgio e attraversa il Walloon Brabant, con un percorso che prevede salite impegnative e tratti pianeggianti. Tra le tappe più attese figura il Muro di Huy, una salita ripida e decisiva per l’esito della competizione.

Mercoledì 22 aprile si svolgerà la Freccia Vallone 2026, celeberrima competizione di ciclismo arrivata alla sua significativa novantesima edizione. Il percorso di quest’anno celebrerà la tradizione, con poche modifiche rispetto alle annate passat e con un percorso lungo 208,8 km (3.300 i metri di dislivello) con partenza da Herstal ed arrivo sull’iconico Miur de Huy. Scopriamone i dettagli. FRECCIA VALLONE 2026: PERCORSO A RAGGI X. Fondamentalmente, l’unica novità rispetto al 2025 è rappresentata dallo start che, appunto, sarà in quel di Herstal. Successivamente, i protagonisti proseguiranno prima verso Blegny e, successivamente, verso Soumagne, per poi sfidare la Côte de Trassenster e la Côte des Forges.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freccia Vallone 2026: il percorso ai raggi X. Il Muro di Huy giudice supremo

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