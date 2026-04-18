Tour of the Alps 2026 | il percorso e la tappe ai raggi X Il successo finale può decidersi a Trento

Da oasport.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tour of the Alps 2026 si avvicina con il suo percorso e le tappe ormai definite, pronte a essere analizzate nel dettaglio. La corsa si svolgerà in diverse località, con un finale previsto a Trento, dove potrebbe essere deciso il vincitore complessivo. La stagione ciclistica 2026 si sta riscaldando e si prepara ad accogliere la prima grande corsa a tappe dell’anno, il Giro d’Italia.

La stagione entra ormai sempre più nel vivo ed inizia a sentirsi il profumo della prima grande corsa a tappe dell’annata, il Giro d’Italia. È il momento di uno degli appuntamenti che, tradizionalmente, scandiscono l’avvicinamento alla Corsa Rosa. Si corre, da lunedì 20 a venerdì 24, il Tour of The Alps. La breve corsa a tappe prende il via da Innsbruck e si conclude a Bolzano dopo aver percorso 762,7 chilometri. Scalatori e corridori esplosivi in grado di reggere sulle salite meno dure e sugli strappi presenti troveranno pane per i loro denti e potranno così effettuare un test probante in vista della partenza del Giro raccogliendo indicazioni utili allo sviluppo del lavoro delle settimane successive.🔗 Leggi su Oasport.it

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