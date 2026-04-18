Tour of the Alps 2026 | il percorso e la tappe ai raggi X Il successo finale può decidersi a Trento

Il Tour of the Alps 2026 si avvicina con il suo percorso e le tappe ormai definite, pronte a essere analizzate nel dettaglio. La corsa si svolgerà in diverse località, con un finale previsto a Trento, dove potrebbe essere deciso il vincitore complessivo. La stagione ciclistica 2026 si sta riscaldando e si prepara ad accogliere la prima grande corsa a tappe dell’anno, il Giro d’Italia.

La stagione entra ormai sempre più nel vivo ed inizia a sentirsi il profumo della prima grande corsa a tappe dell’annata, il Giro d’Italia. È il momento di uno degli appuntamenti che, tradizionalmente, scandiscono l’avvicinamento alla Corsa Rosa. Si corre, da lunedì 20 a venerdì 24, il Tour of The Alps. La breve corsa a tappe prende il via da Innsbruck e si conclude a Bolzano dopo aver percorso 762,7 chilometri. Scalatori e corridori esplosivi in grado di reggere sulle salite meno dure e sugli strappi presenti troveranno pane per i loro denti e potranno così effettuare un test probante in vista della partenza del Giro raccogliendo indicazioni utili allo sviluppo del lavoro delle settimane successive.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of the Alps 2026: il percorso e la tappe ai raggi X. Il successo finale può decidersi a Trento Notizie correlate Leggi anche: UAE Tour 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Due arrivi in salita per decidere la generale Tour of Alps 2026: percorso, tappe e dove vederloDal 20 al 24 aprile si svolgerà il Tour of Alps 2026, giunto alla sua decima edizione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026: orari delle tappe, programma, streaming; Startlist Tour of the Alps 2026, scopri l’elenco provvisorio dei partecipanti; Tour of the Alps: viabilità / Notizie / Novità / Homepage. TOUR OF THE ALPS 2026, IL PERCORSO: INNSBRUCK, TRENTO, BOLZANO E IL SOLITO SPETTACOLOÈ un’edizione speciale del Tour of the Alps quella in partenza lunedì 20 aprile. La storica corsa organizzata dal GS Alto Garda festeggia infatti quest’anno i 10 anni dalla svolta euroregionale, ovv ... tuttobiciweb.it Tutto pronto per il Tour of the Alps: Un evento speciale che compie 10 anni. I valori dello sport si possono abbattere e superare i confiniTRENTO. Si avvicina a grandi pedalate il Tour of the Alps 2026. Cinque giorni di sfide senza confini attendono i protagonisti delle gare a tappe dal 20 al 24 aprile, in un evento che, come da tradizio ... ildolomiti.it Intelligenza artificiale, Udicon da il via al tour di eventi del progetto Tu che ne sAI ift.tt/9Rlk2JZ x.com A Taste of Scotland Tour facebook