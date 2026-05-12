Clara Moroni | L’intelligenza artificiale non è il nemico ma chi la utilizza per distruggere la verità

D al 15 maggio sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica ‘ Lacrime dal cielo ’, il nuovo singolo di quest’indomabile artista milanese: un brano che racconta la volontà di non sottostare alle regole precostituite, invitando a combattere le storture di una società sempre più egoista e indifferente Clara Moroni ha iniziato, sin da ragazzina, a cantare, a suonare la batteria e a scrivere musica nell’ambito del punk underground con il suo gruppo: The Kubricks. A soli 15 anni si è trasferita a Londra, per coronare il suo sogno punk e conoscere nuove realtà musicali. Nella capitale britannica si è avvicinata all’elettronica, iniziando a suonare le tastiere e a programmare.🔗 Leggi su Funweek.it

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