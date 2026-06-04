Clan Graziano assolto | il Tribunale di Avellino boccia il 416 bis
Avellino, 4 giugno 2026 – La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino ha assolto quattro imputati – Fiore Graziano, Salvatore Graziano, Antonio Mazzocchi e Domenico Lodovico Rega – dall'accusa di far parte del cosiddetto "Nuovo Clan Graziano", ipotetica organizzazione camorristica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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