Clan Graziano assolto | il Tribunale di Avellino boccia il 416 bis

Da avellinotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Avellino, 4 giugno 2026 – La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino ha assolto quattro imputati – Fiore Graziano, Salvatore Graziano, Antonio Mazzocchi e Domenico Lodovico Rega – dall'accusa di far parte del cosiddetto "Nuovo Clan Graziano", ipotetica organizzazione camorristica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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