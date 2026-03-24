Il Tribunale di Avellino ha assolto Luigi Cuozzo dall'accusa di furto aggravato, chiudendo così il procedimento giudiziario avviato contro di lui. La vicenda riguardava un presunto furto commesso nel marzo 2023 in un esercizio commerciale. La sentenza ha stabilito l'assenza di responsabilità dell'imputato, che era stato accusato di aver sottratto merce dal negozio.

Si è chiusa con una sentenza di assoluzione la vicenda giudiziaria che vedeva Luigi Cuozzo imputato per un furto aggravato commesso, secondo l'accusa, nel marzo 2023 ai danni di un esercizio commerciale. Il Tribunale di Avellino ha pronunciato la formula più favorevole prevista dall'ordinamento: "per non aver commesso il fatto". Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Cuozzo si sarebbe introdotto nelle ore notturne in un'attività commerciale forzando una finestra, per poi sottrarre una modesta somma di denaro dal registratore di cassa. Le indagini avevano portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati e, successivamente, al rinvio a giudizio con l'accusa di furto aggravato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Assolto Luigi Cuozzo dall'accusa di furto aggravato: il Tribunale di Avellino esclude ogni responsabilità

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