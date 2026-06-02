Reggente del clan al 41 bis chiede di ascoltare musica | no del tribunale di sorveglianza

Notizia in breve

Il tribunale di sorveglianza ha negato a un detenuto sottoposto al regime del 41 bis la richiesta di ascoltare musica con un lettore CD. L’uomo, di 34 anni e legato a un noto clan criminale, è attualmente nel carcere di Viterbo. La decisione riguarda il suo diritto di usufruire di questa attività, che gli era stata richiesta. Il detenuto è anche genero di un boss condannato.