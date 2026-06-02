Reggente del clan al 41 bis chiede di ascoltare musica | no del tribunale di sorveglianza
Il tribunale di sorveglianza ha negato a un detenuto sottoposto al regime del 41 bis la richiesta di ascoltare musica con un lettore CD. L’uomo, di 34 anni e legato a un noto clan criminale, è attualmente nel carcere di Viterbo. La decisione riguarda il suo diritto di usufruire di questa attività, che gli era stata richiesta. Il detenuto è anche genero di un boss condannato.
James Burgio, 34 anni, genero del boss Antonio Massimino e sottoposto al regime del 41 bis nel carcere di Viterbo, non potrà ascoltare musica con un lettore Cd. Il magistrato di sorveglianza ha respinto il reclamo con cui il detenuto chiedeva di poter acquistare l'apparecchio e alcuni dischi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
WALTER SCHIAVONE - Il Reggente del Clan dei Casalesi
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