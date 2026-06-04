Il Coordinamento di Civico22 ha pubblicato una nota stampa per chiedere quale sia davvero la priorità nel quartiere Libertà. La richiesta si concentra sulla necessità di capire quali interventi siano più urgenti per i residenti. La nota invita a riflettere sulle reali esigenze del rione, senza specificare quali siano le soluzioni o le problematiche principali. La comunicazione è stata diffusa per stimolare un confronto tra cittadini e amministrazione locale.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Coordinamento di Civico22. Si disse, allora, che il commercio era (ed è) in difficoltà anche in strade importanti, si segnalarono le carenze dei trasporti pubblici, della pulizia, della cura del verde e del decoro urbano. Vennero ricordati la diffusa dipendenza dal gioco d’azzardo nelle fasce più fragili della popolazione, i furti, lo spaccio, il tacito coprifuoco a cui è costretto – a una certa ora – un quartiere di 20.000 abitanti. Costiera Amalfitana, Cilento e Agro Nocerino-Sarnese: controlli dei Nas, chiusure e. Premio Strega: in finale una sestina guidata da Michele Mari, secondo. Scorta al Procuratore “fantasma”: la Corte dei Conti condanna un carabiniere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Civico22: “Di cosa ha veramente bisogno il rione Libertà?”

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