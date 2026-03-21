L’allenatore del Sassuolo ha dichiarato a Sky che la squadra ha bisogno di un giocatore come Boga, sottolineando l’importanza della gestione delle assenze. Ha inoltre commentato le difficoltà di Vlahovic, affermando che ha sofferto molto e che si valuterà in base alle esigenze della prossima partita. La discussione si è focalizzata sulle scelte tattiche e sulle assenze del team.

Spalletti a Sky: «Bisogna essere intelligenti nel gestire la notizia delle assenze del Sassuolo». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus. Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida Juve-Sassuolo. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO APPROCCIO SBAGLIATO – « Tante assenze. di solito qualsiasi squadra ha 15-16 titolari, è chiaro che poi c’è qualcuno che gioca un po’ di più, ma questo non vuol dire che non abbia dei sostituti validi. Io mi ricordo nel periodo del covid, 3-4 anni fa, quando siamo venuti a giocare proprio qui, che eravamo in 13 calciatori, l’Asl ci fermò quasi tutti, siamo venuti qui e abbiamo pareggiato con gol di Mertens, tra l’altro bellissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «C’è bisogno di uno come Boga. Vlahovic? Ha sofferto molto. Vedremo di cosa avremo bisogno in questa partita»

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