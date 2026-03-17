Dopo la fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, avvenuta tre anni fa, i due continuano a lavorare insieme nel settore televisivo. Sonia Bruganelli è attualmente legata sentimentalmente ad Angelo Madonia, ex maestro di “Ballando con le Stelle”. Recentemente, il figlio di Bonolis ha espresso un commento deciso in risposta alle critiche ricevute per una foto che ritrae Sonia e Angelo.

Il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si è concluso tre anni fa. Il conduttore e l’ex moglie continuano la loro collaborazione professionale e la produttrice è legata sentimentalmente da qualche tempo ad Angelo Madonia, ex maestro di “Ballando con le Stelle”. Una foto della coppia ha suscitato polemiche sui social perché pubblicata sul suo profilo Instagram di Davide Bonolis, figlio del mattatore di Canale 5 e dell’opinionista. Uno scatto semplice con Madonia e Bruganelli al ristorante, rilanciato da Bonolis junior con un cuore rosso. Il ventunenne in privato ha ricevuto diverse critiche: “Povero Paolo”, ha scritto un utente. “Pensa come sarà contento papà”, si legge in un altro commento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un figlio non ha bisogno di genitori perfetti. Ha bisogno di genitori felici”: il figlio di Bonolis sbotta dopo le critiche per la foto di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

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