LIVE Musetti-Griekspoor 0-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | inizia il terzo round del tennista toscano

Al torneo di Madrid, il match tra il tennista toscano e l’avversario olandese è iniziato con il punteggio di 0-0. Contestualmente, si stanno svolgendo le partite di doppio tra le coppie femminili, con un aggiornamento sulla loro avvenuta partenza previsto non prima delle 13. La cronaca in diretta permette di seguire gli sviluppi di entrambi gli incontri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-SIEGEMUNDZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 0-15 Inizia male il match di Griekspoor, doppio fallo. L’olandese parte con una seconda. INIZIA IL MATCH 13.49 Musetti ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, il primo a servire quindi sarà Griekspoor. 13.48 Prima di battere Dzumhur al secondo turno di Madrid, l’olandese veniva da tre sconfitte di fila. 13.47 Griekspoor, ventinovesima testa di serie del tabellone, vive un momento simile all’azzurro: anche lui ha subito un infortunio importante dal quale sta tornando con i dovuti tempi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Griekspoor 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il terzo round del tennista toscano Notizie correlate LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’ingresso in campo del tennista toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Gauff va al terzo, si allunga l’attesa per il toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: altro test verso la forma migliore; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Diretta Tallon Griekspoor - Lorenzo Musetti - Men Single - Madrid Open 2026; Diretta Griekspoor - Musetti (Mutua Madrid Open). LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’ingresso in campo del tennista toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON ... oasport.it Musetti diretta Atp Madrid: segui la partita dell'azzurro contro Griekspoor. Tennis oggi LIVELorenzo sfida l'olandese nel match che mette in palio il pass per gli ottavi di finale sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it #Musetti diretta Atp Madrid: segui la partita dell'azzurro contro #Griekspoor x.com Musetti diretta Atp Madrid: segui la partita dell'azzurro contro Griekspoor. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook