Il Campionato Italiano di Velocità torna in pista al Mugello il 9 e 10 maggio con la seconda tappa della stagione. La manifestazione prevede due giorni di gare, con diverse categorie di motociclette in programma. L’evento si svolge sul circuito toscano e coinvolge numerosi piloti provenienti da diverse regioni italiane. Le sessioni di prove e le gare sono distribuite nel fine settimana, offrendo un intenso programma sportivo.

Dopo l’apertura di Misano, il Dunlop Civ 2026 torna in pista per il secondo appuntamento stagionale. Nella fine della settimana del 9 e 10 maggio sarà l’Autodromo Internazionale del Mugello a ospitare il primo vero cambio di scenario dopo il debutto al Simoncelli. Il circuito toscano, con il suo rettilineo lunghissimo, i curvoni veloci, le staccate in discesa e i continui cambi di pendenza, rappresenta un banco di prova molto diverso. Qui contano motore, stabilità, percorrenza e capacità di interpretare una pista dove il ritmo si costruisce più sulla fluidità che sulla sola aggressività. Il weekend arriva dopo un primo round che ha già dato una forma iniziale alle classifiche.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Civ 2026 al Mugello, orari e programma della seconda tappa

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